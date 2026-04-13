Даниил Квят высказался о дебюте в «Супер ГТ»

Заводской пилот «Ламборгини» и команды JLOC Даниил Квят прокомментировал 6-е место в классе GT300 в первой гонке нового сезона японской серии «Супер ГТ».

«Все очень хорошо! Я вполне доволен. Прежде всего, работой команды. Все очень хорошо справились, с коммуникацией все в порядке. Первая квалификация прошла хорошо, я достиг хорошего уровня.

Теперь я могу поработать над тем, чтобы сделать последний шаг вперед – но со мной другие ребята из команды, у которых больше опыта. Так что все хорошо. Думаю, я начинаю разбираться.

В гонке мне удалось выложиться на полную. У команды была хорошая стратегия. Мы хорошо провели первые круги после пит-стопа, совершили несколько обгонов.

Затем была очень захватывающая борьба за шестую позицию. Было очень трудно, ведь они [команда GreenBrave на «Тойоте» Supra] были быстры на прямой. Каждый раз, когда я приближался в повороте, на прямой ничего уже не получалось – пришлось придумать что-то иное.

Я многому научился, ведь это моя первая гонка в GT в целом. Я впервые управлял машиной уровня GT3, но я быстро научился – возможно, чуть быстрее, чем я ожидал, что хорошо. Теперь можно сконцентрироваться на деталях.

Мне пришлось разобраться с шинами, с торможением и со всем прочим. Тут все весьма отличается от «формул» и всего другого. Так что мне пришлось учиться. Сейчас я доволен своим положением, теперь можно уделить внимание мелочам.

Можно ли рассчитывать на подиум в ближайших гонках? Надеюсь. Если смотреть чисто на квалификацию, то некоторые машины были очень быстры. Трудно отыграть время за счет одних только настроек.

Но я слышал, что в этой серии ситуация меняется от гонки к гонке, машины по-разному работают в разных условиях. Посмотрим. Для меня это все в новинку.

На «Фудзи» мне придется адаптироваться к условиям, а там посмотрим, в каком мы положении. Конечно, я хотел бы бороться за как можно более высокие позиции, но я предпочитаю прогрессировать шаг за шагом и выкладываться на полную в каждой сессии», – сказал Квят.

