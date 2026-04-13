Босс «Кадиллака» рассказал о собственном моторе

Исполнительный директор «Кадиллака» Дэн Таурисс рассказал о работе команды над собственной силовой установкой.

Напомним, сейчас коллектив использует мотор «Феррари».

«Проект опережает график. На данный момент мы планируем перейти на силовую установку «Кадиллака» в 2029 году. Что касается индивидуальной собственности, то каждый должен предоставить нечто свое, верно? У «Феррари» есть своя установка, а мы вместе с моторным подразделением «Дженерал Моторз» разрабатываем свою. Мы разрабатываем собственные двигатели и привезем на стартовую решетку «Формулы-1» собственный продукт. Здесь будет разделение. Мы будем клиентской командой «Феррари» и параллельно заниматься собственным мотором – и это работа «Дженерал Моторз».

Потенциальное изменение регламента в 2031-м? Есть работа над новыми правилами, да, так что мы следим за ситуацией. Но в рамках нынешнего регламента мы планируем запустить собственный двигатель в 2029-м.

Возможно, правила изменятся и до 2031-го. Возможно, они не изменятся и после него. Независимо от финансирования, думаю, важно, чтобы мы увидели силовую установку «Кадиллака» на стартовой решетке как можно раньше. Это главная задача, с моей точки зрения. Если найдется способ ускорить процесс, мы это сделаем. Но прямо сейчас мы сконцентрированы на 2029-м», – сказал Таурисс.

