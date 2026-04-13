Гран При Саудовской Аравии хотят перенести на декабрь
Руководству Формулы 1 пришлось в экстренном порядке вносить изменения в календарь сезона и отменять апрельские этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако гонка в Джидде ещё может состояться в этом году.
Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Дорнбос, входящий в команду промоутеров Гран При Абу-Даби, рассказал в эфире голландского телеканала Ziggo Sport, что организаторы этапа в Саудовской Аравии ведут переговоры о переносе отменённой гонки с апреля на 6 декабря, а этап в Абу-Даби – на 13 декабря. Если эти планы будут реализованы, то сезон завершится серией из четырёх Гран При подряд.
Роберт Дорнбос:
«Я кое-что слышал. Мы знаем компанию Aramco, как спонсора Формулы 1, но при этом они активно продвигают этап в Джидде, потому что это их жемчужина. Джидда ещё может вернуться в календарь в этом году. Сейчас они говорят о том, чтобы перенести на неделю этап в Абу-Даби и в освободившуюся дату провести Джидду. При реализации такого плана в конце сезона мы увидим четыре гонки подряд – в Лас-Вегасе, Катаре, Джидде и Абу-Даби. У Абу-Даби в контракте прописано, что этап должен завершать сезон. И так было последние 15 лет. Учитывая все обстоятельства, вероятно, пройдёт некоторое время, прежде чем все изменения в календаре будут утверждены».
