Гран При Саудовской Аравии хотят перенести

Руководству Формулы 1 пришлось в экстренном порядке вносить изменения в календарь сезона и отменять апрельские этапы в Бахрейне и Саудовской Аравии из-за конфликта на Ближнем Востоке. Однако гонка в Джидде ещё может состояться в этом году.

© Ferrari

Бывший гонщик Формулы 1 Роберт Дорнбос, входящий в команду промоутеров Гран При Абу-Даби, рассказал в эфире голландского телеканала Ziggo Sport, что организаторы этапа в Саудовской Аравии ведут переговоры о переносе отменённой гонки с апреля на 6 декабря, а этап в Абу-Даби – на 13 декабря. Если эти планы будут реализованы, то сезон завершится серией из четырёх Гран При подряд.

Роберт Дорнбос: