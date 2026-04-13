В Pirelli назвали составы для Майами и Монреаля

Два ближайших Гран При – в Майами и Монреале, пройдут в формате с субботним спринтом и с использованием самых мягких составов шин Pirelli. На обеих трассах составы C3, C4 и C5 получат маркировку Hard, Medium и Soft.

На очень ровном асфальте трассы вокруг стадиона в Майами шины в основном изнашиваются из-за перегрева, и в прошлом году, когда составы были номинально такими же, износ был очень небольшим, что позволило гонщикам активно атаковать от старта до финиша.

В Канаде асфальт тоже не очень абразивный, а погода менее жаркая, хотя и весьма переменчивая. Три самых мягких состава обеспечат необходимое сцепление. В прошлом году большинство гонщиков использовали стратегию двух пит-стопов с шинами Hard и Medium на дистанции.