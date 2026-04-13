Инженер Ferrari высказался о результатах Хэмилтона

В Ferrari изначально не ожидали, что Льюис Хэмилтон сможет сразу выйти на уровень своего напарника Шарль Леклер. Об этом рассказал инженер команды Джок Клиа, ранее работавший с Хэмилтоном в Mercedes.

© autosport.com.ru

После сложного дебютного сезона в составе Ferrari Хэмилтон заметно прибавил в 2026 году и уже завоевал первый подиум за итальянскую команду. Однако, по словам Клиа, внутри коллектива с самого начала понимали, что адаптация займёт время.

«Честно говоря, это лишь подтверждает, насколько всё сложно, – сказал Клиа. – Когда люди говорят: «Льюис побеждал только потому, что у него была лучшая машина», – это не так просто. Ты меняешь команду – меняется культура, ДНК коллектива, да и сама машина. Льюис столкнулся с трудностями. Потому что это тяжело. Но теперь, имея за плечами год в Ferrari, выстраивая отношения внутри команды и внося свой вклад в развитие машины, вы видите разницу». Клиа подчеркнул, что прогресс Хэмилтона проявляется не только в результатах, но и в его общем состоянии и уверенности за рулём: «Я говорю даже не о времени на круге – это и так видно. А о том, как он себя чувствует. В этом году Льюис получает удовольствие, потому что у него есть машина, в которой он уверен. А когда появляется уверенность, ты начинаешь атаковать сильнее. Тогда понимаешь пределы машины, можешь их анализировать и работать над ними. Это становится естественным процессом развития».

Источник: F1 Oversteer