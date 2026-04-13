В «Ред Булл» указали на проблемы нового регламента Ф-1

Бывший советник «Ред Булл» поделился мнением о проблемах нового регламента «Ф-1».
«Они [ФИА], безусловно, упустили из виду некоторые моменты, но правила были приняты в то время, когда существовала надежда или мнение, что электромобили – это единственный путь. И сейчас ситуация значительно изменилась. Двигатель внутреннего сгорания вернулся, появилось топливо без выбросов углекислого газа – это значит, что все сделано с точки зрения охраны окружающей среды. И теперь нам нужно просто убедиться, что мы максимально эффективно устраним эти, я бы сказал, недостатки в новых правилах. Разделение мощности в соотношении 50 на 50 [между ДВС и электрической составляющей] звучит хорошо – но это не работает, ведь батарею нужно заряжать. И если зон для зарядки недостаточно… Также происходят такие ситуации, как с [Франко] Колапинто и [Оливером] Бермэном [в Японии], когда Оливер оказался на 50 км/ч быстрее – это все равно что попытаться избежать стоящий транспорт. Еще есть нестабильные старты – что приводит к опасным ситуациям. Но это новый регламент, давайте дадим ему шанс – думаю, большая часть доработок коснется программного обеспечения», – сказал Марко.
