Экс-пилот «Формулы-1»: "Это крах империи"

Джолион Палмер: «Уход Ферстаппена из «Ред Булл» кажется неизбежным. Это крах империи»
Эксперт F1 TV и бывший пилот «Формулы-1» Джолион Палмер прокомментировал уход из «Ред Булл» Джанпьеро Ламбьязе – гоночного инженера Макса Ферстаппена – после сезона-2027.
Ранее команду также покинули руководитель Кристиан Хорнер, советник Гельмут Марко, спортивный директор Джонатан Уитли и главный конструктор Эдриан Ньюи.
«Весь дом изменился. Здание то же, но мебель другая. Ферстаппен все еще приезжает на работу в Милтон-Кейнс, но он прощается с разными людьми из разных областей. И не только это: он еще и не борется за титул и не получает удовольствия от управления нынешними болидами. Его уход кажется мне неизбежным. Другие, должно быть, видят крах империи. Это потрясающая команда, добившаяся всего, отличившаяся неустанным стремлением к высотам и умением максимально раскрыть свой потенциал во всех аспектах. Теперь же все уходит. Мы говорим о Ламбьязе – но это только верхушка айсберга. Если учитывать всех ушедших сотрудников, то можно сказать, что «Ред Булл» переживает сложный период. Мне интересно, стабилизируется ли все при [Лоране] Мекьесе на посту руководителя команды и смягчатся ли последствия ухода Кристиана Хорнера. Но когда видишь, как много больших имен покинуло коллектив, то думаешь, что, вероятно, для многих это уже не такое привлекательное место», – сказал Палмер.
