«Форум для жалоб». Пилоты "Формулы-1" рассказал, что происходит в общем чате пилотов

Гонщик Williams Алекс Албон рассказал, о чём пилоты Формулы 1 общаются в своём общем чате.

По словам тайско-британского гонщика, переписка между 22 пилотами в основном носит рабочий характер и используется для обсуждения повседневных вопросов и проблем внутри паддока.

«У нас есть общий чат гонщиков Формулы 1. Но он очень деловой, – сказал Албон в интервью Cosmopolitan. – Я бы сказал, что 90% переписки – это работа и 10% – мемы. В основном мы обсуждаем вопросы безопасности и разные бытовые вещи. Например, можем пожаловаться на плохие туалеты на трассе – что, по сути, не имеет особого значения. Думаю, это такой глобальный форум для жалоб».

При этом глава ассоциации гонщиков Алекс Вурц отметил, что в последнее время активность в чате резко выросла. Причиной стали обсуждения новых регламентов и связанных с ними проблем.