Фредерик Вассер: в Майами начнётся новый чемпионат

Руководитель Ferrari Фредерик Вассёр заявил, что его команда не должна бояться предстоящей гонки развития в сезоне-2026, несмотря на отставание от лидирующей Mercedes.

После трёх стартовых этапов нового регламентного цикла именно Mercedes захватила инициативу. Ferrari стабильно финиширует на подиуме, однако Вассёр подчеркнул, что цели команды гораздо выше:

«Цель – не только быть на подиуме, но и выигрывать гонки. У нас есть отставание от Mercedes, это очевидно, особенно на участках, где решает мощность. Это значит, что мы должны работать лучше, должны прибавлять. Но в целом мы не так уж далеко». Длительная пауза в календаре, вызванная отменой этапов на Ближнем Востоке, дала командам дополнительное время для доработки машин. По словам Вассёра, это может серьёзно изменить расстановку сил уже к следующему этапу: «Мы набираем очки, но понимаем, что начиная с Майами это, вероятно, будет уже другой чемпионат. Нам нужно продолжать стабильно набирать очки, бороться за подиумы, держаться близко к Mercedes и быть максимально эффективными в чемпионате».

Француз также подчеркнул, что длинный сезон и высокий темп обновлений не должны пугать команду: