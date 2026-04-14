«Он несёт полный бред». Йос Ферстаппен резко ответил Ральфу Шумахеру

Бывший пилот Формулы-1 Йос Ферстаппен отреагировал на высказывания эксперта Ральфа Шумахера о возможном уходе его сына, Макса Ферстаппена, из команды. Ранее Шумахер заявил, что уход четырёхкратного чемпиона в текущей ситуации выглядел бы как бегство, а также раскритиковал состояние «Ред Булл».

Под публикацией в социальной сети X с этой новостью Йос оставил комментарий, в котором резко высказался о словах бывшего гонщика.

«Ральф несёт полный бред», — написал Ферстаппен-старший.

Макс Ферстаппен в последнее время неоднократно критиковал текущий регламент Формулы-1 и допускал, что может задуматься об уходе из чемпионата, чтобы проводить больше времени с семьёй. При этом, по последней информации, нидерландец не планирует покидать «Ред Булл» как минимум в следующем сезоне.

