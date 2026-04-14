Дженсон Баттон рассказал о планах заменить Мартина Брандла

Дженсон Баттон отлично смотрится в роли телекомментатора в эфире Sky Sports F1, исполняя обязанности Мартина Брандла, когда тот пропускает Гран При, но не готов брать на себя более значимую роль.

Несколько дней назад кто-то вдруг заявил, что легендарный комментатор Sky Sports F1 решил сократить свой график до 16 Гран При в сезоне – и Дженсон может его заменить, но вчера Мартин остановил эти слухи, а сегодня и Дженсон…

Мартин Брандл: «Это какие-то новости ради новостей. Чушь ради кликов. Я уже довольно давно приезжаю на 16 Гран При по ходу сезона и продолжу это делать. Фактически, с учетом отмен, в этом сезоне я приеду на 15 из оставшихся 19 гонок, если все они состоятся».

