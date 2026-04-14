Руководитель «Уильямса» рассказал, кто бы мог возглавить команду

Джеймс Воулз: «Отдал бы Сайнсу руководство «Уильямсом»
Воулз считает, что Сайнс мог бы возглавить команду «Ф-1».
Руководитель «Уильямса» поделился мнением о лидерских качествах пилота Карлоса Сайнса.
«В случае с Карлосом, как бы он ни отказывался это признавать, но я бы отдал ему свою работу. Он просто невероятен. Он очень хорош в руководстве командой. Думаю, у него есть необходимый потенциал. Нам нужно просто немного ему помочь – но у него есть способности для подобного», – сказал Воулз.
