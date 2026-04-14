$76.2589.14

На Нюрбургринге начались шинные тесты

Компания Pirelli начала двухдневные тесты прототипов шин для сезона 2027 года на немецком Нюрбургринге.

По планам сегодня и завтра итальянские шинники будут работать с McLaren и Mercedes, причём за руль должны сесть основные пилоты команды. Об этом просили инженеры Pirelli, поскольку основные гонщики лучше тест-пилотов понимают особенности машин нового поколения и смогут предоставить всестороннюю обратную связь.

На сегодня запланирована обширная программа испытаний, и первым с утра на трассу выехал Оскар Пиастри за рулём McLaren.

