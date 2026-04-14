Хельмут Марко рассказал, кто разыграет титул "Формулы-1"

После трёх этапов сезона Кими Антонелли лидирует в личном зачёте, опережая напарника Джорджа Расселла на девять очков. Бывший консультант Red Bull по автоспорту Хельмут Марко считает, что титул в 2026-м разыграют между собой гонщики Mercedes, но при этом сомневается, сможет ли Антонелли на протяжении всего года поддерживать нынешнюю форму.
Хельмут Марко:
«За выступлениями Кими интересно следить. Он уже был невероятно быстр в молодёжных категориях, и здорово видеть как юный гонщик набирают силу в Формуле 1. Вопрос в том, сможет ли он поддерживать такую скорость и уровень результатов на протяжении всего сезона. Джордж Расселл более опытный гонщик, а в прошлом году, когда началась европейская часть сезона, результаты Антонелли значительно снизились. Но внутри команды у них будет захватывающее сражение. Нет сомнений, что судьбу титула решат между собой гонщики Mercedes».