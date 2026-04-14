Определены сроки возвращения Индии в календарь Гран при "Формулы-1"

Чандхок: Индия вернётся в календарь не раньше 2029-го
Мы неоднократно рассказывали о желании властей Индии вернуть национальный этап в календарь Формулы 1. На днях министр по делам молодежи и спорта Индии Мансукх Мандавия заявил, что гонка пройдёт уже в следующем году, но руководство Формулы 1 поспешило опровергнуть его слова.
Бывший гонщик Формулы 1 Карун Чандхок, чей отец Вики Чандхок является одним из советников Федерации автоспортивных клубов Индии, написал в социальных сетях, что Гран При Индии если и вернётся, то не раньше 2029 года.
«Приятно видеть такие амбиции, но 2027 год – слишком ранний срок, учитывая объём работы, который необходимо сделать, чтобы это произошло, – написал Карун Чандхок. – Очень хочется увидеть возвращение Гран При Индии, но владельцам автодрома необходимо провести работу на трассе, продумать финансовую модель, а также решить вопросы регулирования и налогообложения. В лучшем случае этап вернётся в 2029-м или в 2030 году».