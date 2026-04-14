Определены сроки возвращения Индии в календарь Гран при "Формулы-1"

Мы неоднократно рассказывали о желании властей Индии вернуть национальный этап в календарь Формулы 1. На днях министр по делам молодежи и спорта Индии Мансукх Мандавия заявил, что гонка пройдёт уже в следующем году, но руководство Формулы 1 поспешило опровергнуть его слова.

Бывший гонщик Формулы 1 Карун Чандхок, чей отец Вики Чандхок является одним из советников Федерации автоспортивных клубов Индии, написал в социальных сетях, что Гран При Индии если и вернётся, то не раньше 2029 года.