КАМАЗ-мастер готовит два грузовика на ралли «Такла-Макан-2026»

Легендарная российская команда КАМАЗ-мастер анонсировала состав участников на свой дебютный ралли-марафон «Такла-Макан» в Китае.

На пресс-конференции в Москве во вторник, 14 апреля, руководитель «Синей Армады» Эдуард Николаев объявил, что команда выставит на многодневку два грузовика. За рулём эти машин поедут молодые «камазовцы» Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов. Причём в одном экипаже с Ахмедом в качестве механика/наставника поедет действующий победитель «Шелкового пути» Антон Шибалов.

Составы экипажей КАМАЗ-мастер на ралли «Такла-Макан – 2026» Гонщик Богдан Каримов, штурман Дмитрий Никитин, Ильгиз Ахметзянов. Алмаз Ахмедов/Иван Мальков/Антон Шибалов.

Старт «Такла-Макан – 2026» состоится 16 мая в Урумчи. Участники преодолеют 8000 км бездорожья, из них 4200 км скоростных спецучастков. Финиш состоится 3 июня в Аксу.