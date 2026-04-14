Дэвид Култхард рассказал о непростой ситуации с уходом Ламбьязе

Дэвид Култхард о непростой ситуации с уходом Ламбьязе
Бывший гонщик Формулы 1 Дэвид Култхард много лет сотрудничает с Red Bull и по своему видит непростую ситуацию в команде, возникшую после заявления Джанпьеро Ламбьязе об уходе в конце следующего сезона…
Дэвид Култхард:
«Мы ожидаем, что он останется в команде до окончания контракта. Сложность для Red Bull здесь в том, что, конечно, он не уйдёт с ноутбуком, где хранятся все данные, но вопрос в том, какая информация будет у него в голове. Наступит момент, когда в команде скажут: «Слушай, ты больше не можешь работать над этой машиной, и уж точно не можешь участвовать в обсуждениях разработок на 2027 год и далее». Постепенно это будет разрушать отношения, превращать их в некий компромисс. Уверен, в McLaren надеются, что в Red Bull решат досрочно расторгнуть контракт с Ламбьязе, освободив себя от обязанности платить ему зарплату и позволив досрочно присоединиться к McLaren. Но с другой стороны, зачем им делать что-то, что даст преимущество соперникам?»