Может ли Ferrari догнать Mercedes по ходу сезона? Ответ Ральф Шумахер

Экс-пилот Формулы 1 Ральф Шумахер не уверен, что Ferrari успеет догнать Mercedes в 2026 году, несмотря на подготовку крупного обновления к Гран При Майами.

Немецкая команда уверенно начала сезон: силовая установка Mercedes выиграла все три прошедших этапа, а также спринт в Китае. На этом фоне Ferrari, несмотря на сильные старты и конкурентоспособность на первых кругах, пока ограничилась лишь тремя третьими местами.

В Майами Ferrari планирует представить крупный пакет обновлений шасси, который руководитель команды Фредерик Вассёр описал как полтора пакета. Однако ключевая проблема, по мнению экспертов, остаётся в мощности двигателя, и именно её устранение может стать решающим фактором.

Шумахер сомневается, что даже с обновлениями Ferrari сможет сократить отставание:

«Теперь всё зависит от обновлений. Мы предполагаем, что к Гран При Майами будет представлен масштабный пакет новинок. Думаю, Вассёр сейчас всё довольно хорошо контролирует. Видно, что машина хорошо управляется, так что с точки зрения шасси она очень хороша. Но я не думаю, что догнать Mercedes ещё возможно».

После трёх этапов Mercedes лидирует в Кубке конструкторов, имея 135 очков – на 45 больше, чем у Ferrari, и ещё на 44 больше, чем у McLaren.