В FIA запретили уловку с MGU-K

Мы писали о том, что команды, использующие силовые установки Mercedes и Red Bull, в конце быстрого круга в квалификации принудительно переключали мотор-генератор MGU-K в аварийный режим, рассчитывая получить за счёт этого преимущество.

В Ferrari обратились к FIA с запросом о законности таких действий – и перед Гран При Майами федерация запретила использование аварийного режима без веских причин.

По информации The Race, в обновленных технических директивах FIA оставила командам возможность аварийного отключения MGU-K, но только в случае возникновения неисправности.

В FIA без труда сможет контролировать этот запрет, анализируя данные после квалификации, чтобы определить, действительно ли какая-либо команда, отключившая MGU-K, столкнулась с чрезвычайной ситуацией.