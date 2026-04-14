Шарль Леклер назвал один из самых сложных моментов в гонке

Шарль Леклер: «Одни из самых сложных моментов – это подготовка к старту. У тебя есть 20 минут, чтобы поговорить с инженерами и настроиться»
Пилот «Феррари» Шарль Леклер рассказал о том, что одним из наиболее сложных для гонщика моментов считает процедуру подготовки к старту Гран-при – поскольку спортсмену трудно сохранять концентрацию из-за множество отвлекающих факторов.
«Как мне кажется, один из самых сложных моментов в «Формуле-1» – это подготовка к старту и отправление на стартовую решетку. Мы делаем по два-три круга максимум, чтобы добраться до стартовой решетки. И потом у нас остается максимум 20 минут на то, чтобы выбраться из кокпита, поговорить с инженерами, последний раз все обсудить, а затем вернуться за руль болида. И в эти минуты вокруг тебя на стартовой решетке находятся тысячи людей. Это и спонсоры, и порой болельщики, которые просят с тобой сфотографироваться или поговорить. Но в этот момент ты загружен информацией. Ты должен думать о гонке. Так что в такие моменты для меня очень важно держаться в своем пузыре, отгородившись от других. Что касается популярности в целом, то мне пришлось сильно менять подход при переходе из «Формулы-2» в «Формулу-1». Потому что в «Ф-2» тебя никто не знает. Ты тихо и спокойно гоняешься всю карьеру, залезаешь в кокпит и выезжаешь на трассу, и все. Но затем ты переходишь в «Формулу-1» и вокруг тебя появляются тысячи людей. В первых гонках с этим фактором было трудно справиться, нужно было приспосабливаться к новым условиям. И то, о чем я говорил, можно назвать одним из самых сложных моментов. Вообще у меня есть порядок действий, которому я следую практически всегда. Принять холодный дух, выполнить несколько физических упражнений для разогрева, ну и так далее. Выполнение одного и того же ритуала помогает мне перезагрузиться и настроиться на гонку», – рассказал Леклер.
