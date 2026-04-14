Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» оценил возможности болидов

Бинотто доволен положением «Ауди».

Руководитель проекта «Ауди» в «Формуле-1» Маттиа Бинотто поделился мнением о том, как для команды сложилось начало сезона.

Для «Ауди» это первый полноценный сезон в статусе заводской команды – и на данный момент коллектив занимает 8-е место в Кубке конструкторов.

По словам Бинотто, он был согласился на такой старт сезона, если бы ему предложили этот вариант заранее.

«Да, я бы на это подписался. Ведь в такой ситуации можно было очень легко многое сделать неправильно. И сейчас мы видим, как сразу несколько команд оказались в положении отстающих. У нашей машины и нашего проекта нет никаких фундаментальных проблем, и это самое главное. Потому что если у команды возникает фундаментальная проблема, потом вам приходится наверстывать упущенное, тратя время и силы на ее исправление. Вы тратите на это много сил, времени, ресурсов, значительную часть бюджета – ведь только так вы можете исправить фундаментальную проблему. И сейчас, когда у «Ауди», как мы считаем, нет фундаментальных проблем, мы можем сконцентрироваться на дальнейшем развитии проекта и предпринять дальнейшие шаги», – рассказал Бинотто.

