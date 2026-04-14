Хуан-Пабло Монтойя: В Red Bull могли избежать потери Ламбьязе
Экс-пилот Формулы 1 Хуан-Пабло Монтойя поставил под сомнение решение Red Bull отпустить Джанпьеро Ламбьязе в McLaren, намекнув, что команда могла сохранить ключевого инженера и тем самым удержать Макса Ферстаппена.
Ламбьязе на протяжении многих лет был одним из важнейших сотрудников Red Bull, работая с Ферстаппеном и вместе с ним выиграв четыре чемпионских титула. Их союз считался настолько крепким, что оба ранее прямо заявляли: уход одного может повлечь уход другого.
Монтойя считает, что ситуация с уходом Ламбьязе в McLaren выглядит странно, учитывая его значение для Red Bull:
«Интересно, потому что теперь у него будет более важная роль, чем та, которую он имел или мог бы иметь в Red Bull. Это также та позиция, которую и Red Bull могла бы ему предложить. Я не знаю наверняка, но, учитывая всё, чего он добился, думаю, команда вполне могла дать ему такую возможность». По мнению колумбийца, потеря Ламбьязе может иметь куда более серьёзные последствия – вплоть до ухода Ферстаппена: «Тото Вольф всегда очень ясно говорил, что хочет видеть Макса в своей команде. Это может стать идеальной возможностью для Ферстаппена. Red Bull сейчас не самая быстрая команда. Если так будет продолжаться весь сезон, Макс точно будет искать способ уйти как можно скорее».
