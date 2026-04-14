Сайнс: «Порой поведение болидов несколько противоречит инстинкту гонщика»

Сайнс отметил изменения в подходе к управлению болидами «Ф-1».

Пилот «Уильямса» Карлос Сайнс рассказал о том, как изменился подход гонщиков к управлению новыми болидами.

По словам Сайнса, сейчас пилотам порой необходимо держать себя в руках и не атаковать на пределе, как того требуют инстинкты.

«Честно говоря, мы с моими инженерами зимой хорошо поработали над тем, чтобы лучше разобраться в особенностях поведения новых болидов. И мне кажется, мы добились отличных результатов в вопросе понимания того, как этими машинами управлять. И в этом смысле мне кажется, что я на 90-95 процентов достиг понимания того, как именно нужно действовать. Бывают определенные неожиданности, но мне кажется, что в целом я не слишком удивлен тем, как ведут себя машины – притом, что мы говорим о совсем новой технике. И сейчас твой пилотаж должен быть более дисциплинированным. Тебе приходится в некоторой степени противиться своим инстинктам гонщика, которые включаются во втором или третьем сегменте квалификации. Тебе хочется атаковать на пределе, но тем самым ты можешь перегрузить системы, и затем это тебя только замедлит. И да, думаю, сейчас мы все понимаем, что поведение новых болидов несколько противоречит инстинкту гонщика. Сейчас после квалификации можно часто видеть гонщиков несколько подавленными. Потому что тебе всегда кажется, что ты мог выступить лучше, мог сделать что-то больше, мог продемонстрировать более эффективный пилотаж. Но я со своей стороны стараюсь контролировать то, насколько дисциплинировано должен действовать при управлении болидом», – рассказал Сайнс.

