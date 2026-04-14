В КАМАЗе назвали соперников на ралли-рейде

В КАМАЗе назвали своих соперников на ралли-рейде «Такла-Макан-2026»
Руководитель КАМАЗ-мастер Эдуард Николаев рассказал, с кем предстоит бороться экипажам «Синей Армады» на Международном ралли-рейде «Такла-Макан-2026». Как сообщалось ранее, МАЗ-СПОРТ на гонку в Китае не поедет.
19-кратные победителя «Дакара» выставят на 16-дневный ралли-марафон два грузовика, которые поведут молодые пилоты Богдан Каримов и Алмаз Ахмедов.
«Команда Ural Motorsport тоже выставит два экипажа, которые будут представлять Юрий Найман и Иван Королёв. Надеемся, что будут европейские грузовики – точнее, китайские экипажи на европейских грузовиках! Знаем, что организаторы отправляли письма командам грузового и легкового зачётов с приглашением принять участие. В любом случае соперники есть», – сказал Николаев на пресс-конференции в Москве. Также руководитель КАМАЗ-мастер отметил, что команда будет с интересом следить за турнирным положением своих экипажей в общем зачёте гонки. «Никогда не забываем про абсолютный зачёт. На Дакаре мы всегда смотрели, где были бы среди джипов, и наши грузовики постоянно входили в топ-25. Мы знаем, что китайские спортсмены очень быстрые, хорошо ездят по пескам и дюнам. Интересно посоревноваться с ними и посмотреть, где мы находимся среди них. Тем более они участвуют на топовых машинах, которые выступают на Дакаре: где-то это копии, а где-то прямо оригинальные Ford, Toyota. Будем обращать внимание на свои позиции в общем зачёте», – заключил Николаев.
