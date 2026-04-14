Экс-пилот Ф-1: «Ред Булл» не выдерживает конкуренции, вернуться будет тяжело
Бывший пилот Формулы-1, а ныне эксперт и аналитик, британец Джолион Палмер высказался о проблемах «Ред Булл» на старте нынешнего сезона.
«Думаю, что мы уже говорим об уходе Макса [Ферстаппена] из команды на каком-то этапе. Вы видите, что «Ред Булл» не выдерживает конкуренции, и вернуть конкурентоспособность будет тяжело, особенно учитывая уход сотрудников. «Как по мне, Ламбьязе был очень важным звеном для Макса, он, если можно так сказать, связывал гонщика с командой. И я рассматриваю новость о его уходе как ещё одно подтверждение того, почему Макс не очень доволен своим положением в команде», — сказал Палмер в подкасте F1 Nation.