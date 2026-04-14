Как Формуле 2 удалось организовать этапы в США и Канаде

Отмена Гран При Бахрейна и Гран При Саудовской Аравии повлияла не только на Формулу 1, но и на младшие гоночные серии – Формулу 2 и Формулу 3. Для Формулы 3 замену найти не удалось, тогда как Формула 2 впервые приедет в Северную Америку и проведёт два этапа – в Майами и Монреале.

© F1News.ru

Промоутер Формулы 2 Бруно Мишель рассказал, как удалось организовать гонки в США и Канаде, и насколько сложно это было сделать.

Бруно Мишель: «Я думал о двух вещах: во-первых, нужно по возможности найти два этапа на замену, а не один. Во-вторых, с точки зрения логистики и расходов лететь в Северную Америку имеет смысл, только если у нас два этапа, а не один. Так мы и начали обсуждения с Майами.

Прошло довольно много времени, прежде чем мы окончательно убедились, что две гонки на Ближнем Востоке не состоятся, а со стороны Майами ответ оказался положительным. Когда я говорю «положительным», то дальше начинаются детали того, насколько сложно было всё это организовать! Но их ответ стал отправной точкой для переговоров.

Мы начали достаточно рано. Понимая ситуацию, я ещё в Мельбурне сообщил о планах командам. У нас состоялась встреча руководителей команд, и я объяснил, что сделаю всё возможное, чтобы заменить эти два этапа.

С двумя этапами на замену ситуация была разной. В Монреале было место в расписании для нас – там уже была запланирована F1 Academy, но оставалось окно для гонки поддержки, в которое можно было довольно легко вписать ещё одну гоночную серию. Поэтому с Канадой вопрос был скорее в стоимости и подобных вещах. С точки зрения логистики всё было не так сложно.

С Майами всё было совершенно иначе, поскольку там уже были запланированы две серии гонок поддержки – Porsche и McLaren Trophy. Свободного места не было, нас не ждали, и нам вместе пришлось буквально с нуля строить паддок, причём не в том месте, в котором изначально планировалось. Но местные организаторы оказались крайне отзывчивыми и довольно быстро нашли решение.

Следующая задача – минимизация затрат. Я говорю не только о перевозках, но и о расходах на месте, потому что необходимо построить паддок, который будет находиться не слишком близко к паддоку Формулы 1, поэтому задача действительно была весьма сложной.

Нам пришлось приложить много усилий, чтобы убедиться, что план вообще осуществим, и что мы сможем нормально работать. Ведь дело не только в самом паддоке. Нужно ещё понимать логистику, обеспечить доступ машин на трассу, доступ командам, которые приезжают с тележками, шинами, запасными частями – всем необходимым для работы во время свободных заездов, квалификации и гонок. И при этом нужно уложиться в расписание, в котором уже запланированы две серии поддержки.

Это был очень сложный процесс, потребовавший огромных усилий от моей команды, от Формулы 1 и промоутеров. И мне сложно словами выразить достаточную благодарность всем этим людям, которые работали над тем, что было невероятно сложно для всех нас.

В итоге мы собрали вариант, который казался достаточно надёжным, чтобы я мог сказать командам: «Ок, это ещё не официально, потому что нам нужно завершить несколько моментов, но, судя по всему, мы поедем в Майами и Монреаль».

Понадобилось ещё немного времени, чтобы всё окончательно утвердить, и только после этого мы смогли объявить об этом на прошлой неделе. Но, должен сказать, это было очень сложно организовать. Очень сложно с точки зрения логистики, очень сложно с точки зрения коммуникаций, очень сложно с точки зрения согласований, но все сыграли свою роль, начиная со Стефано Доменикали, который оказал колоссальную помощь и поддержку. Без него мы бы не справились.

Также нужно поблагодарить FIA. Как вы понимаете, когда делаешь что-то подобное, их нужно привлекать к работе на самых ранних этапах, потому что они не планировали направлять технических делегатов [для Формулы 2], не планировали размещать там свою инфраструктуру, поэтому им тоже пришлось всё это прорабатывать.

Кроме того, нам нужно было получить одобрение Всемирного совета на изменение календаря. Вы даже не представляете, с каким количеством вопросов нам пришлось столкнуться. Президент FIA тоже оказал огромную поддержку.

В итоге всё сложилось в единый план. Посмотрим, как это сработает, когда мы туда приедем!»