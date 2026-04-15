Гран При Майами покажут в кинотеатрах

Получив эксклюзивные права на трансляции Формулы 1 в США, Apple TV объединила усилия с IMAX, чтобы показать пять Гран При на большом экране.

В кинотеатрах IMAX американские зрители смогут увидеть гонки в Майами, Монако, Великобритании, Италии и Остине. Сеанс включает 15 минут подготовки, трансляцию гонки от старта до финиша и церемонию награждения на подиуме. Билет стоит $30.