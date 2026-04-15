Гран При Майами покажут в кинотеатрах
Получив эксклюзивные права на трансляции Формулы 1 в США, Apple TV объединила усилия с IMAX, чтобы показать пять Гран При на большом экране.
В кинотеатрах IMAX американские зрители смогут увидеть гонки в Майами, Монако, Великобритании, Италии и Остине. Сеанс включает 15 минут подготовки, трансляцию гонки от старта до финиша и церемонию награждения на подиуме. Билет стоит $30.
«Формула 1 стремительно набирает популярность в спорте и культуре США, транслируя гонки в прямом эфире на Apple TV в кинотеатрах IMAX по всей стране, мы передаем энергию и азарт на еще большее количество экранов в по-настоящему захватывающем формате», — сказал вице-президент Apple Оливер Шуссер.