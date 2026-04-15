Телевизионная аудитория Ф1 значительно выросла в 2026-м

Подсчёт размера телевизионной аудитории Формулы 1 показывает значительный рост в сезоне 2026 года.

Размер аудитории оценивался на десяти крупнейших рынках, учитывались данные по квалификациям и гонкам – эти цифры были нужны для обсуждения поправок к регламенту.

Аудитория Гран При Австралии по сравнению с прошлым годом выросла на 23%, Гран При Китая – сразу на 30%, а Гран При Японии – на 20%.

Посещаемость гонок тоже выросла – в Австралии на 4%, в Китае на 4,5%, в Японии более чем на 18%.

Данные о посещаемости гонок менее репрезентативны, поскольку трибуны были заполнены и в прошлом году, но телевизионной аудитории, похоже, нравится то, что она видит...