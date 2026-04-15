Гонщики обсудили с FIA изменения в регламенте

Гонщики Формулы 1 провели онлайн-встречу с FIA и представителями чемпионата, на которой обсуждались предстоящие изменения в техническом регламенте.

По информации GPBlog, встреча состоялась в понедельник. Помимо председателя GPDA Джорджа Расселла в ней участвовал Макс Ферстаппен, который сильнее других критиковал регламент 2026 года. Какие конкретно вопросы обсуждались на встрече, не сообщается, но предположительно гонщики ещё раз повторили все свои опасения.

По информации журналистов, встреча прошла в «позитивной атмосфере и получилась продуктивной и конструктивной».

Теперь остаётся выяснить, какие из предложений гонщиков войдут в финальные корректировки, которые команды, FIA и Формула 1 будут обсуждать на совещании 20 апреля. Планируется, что часть поправок вступит в силу уже на следующем этапе в Майами в начале мая.