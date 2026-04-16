В Aston Martin не верят, что новая версия AMr26 будет успешной

Комментатор Формулы 1 Дэвид Крофт рассказал, что атмосфера на базе Aston Martin далека от оптимистичной. После сложного старта сезона и серьёзных проблем с новой силовой установкой Honda, сотрудники команды всё чаще сомневаются, что текущие недостатки машины вообще можно быстро устранить.

В эфире The F1 Show Крофт сказал:

«Не могу сказать, что люди в Aston Martin полны надежд и оптимизма насчёт новой спецификации AMR26, которая готовится выйти в свет. То же касается и возможных обновлений двигателя, которые могут появиться в течение этого сезона. По словам людей внутри команды, сейчас там не самая радужная обстановка. В связи с этим такой человек, как Джонатан Уитли, стал бы очень удачным приобретением: он приносит с собой оптимизм и надежду, а ещё опыт и знания – он из тех, кто способен изменить ситуацию и поднять настроение коллективу. Думаю, именно это и нужно Aston Martin. Им нужен довольный коллектив, готовый работать сверхурочно и не обращать внимания на текущие результаты, которые пока складываются не в их пользу, – ради долгосрочного укрепления команды. Наведите порядок в коллективе – и остальные проблемы решатся сами собой! Но, судя по тому, что мне говорят, сейчас обстановка далеко не радужная».

