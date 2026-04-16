Машина McLaren сломалась во время тестов на Нюрбургринге

Команда McLaren столкнулась с неожиданной проблемой во время шинных тестов Pirelli на Нюрбургринге – техническая неисправность серьёзно сократила программу заездов Оскара Пиастри.

Формула 1 впервые с 2020 года вернулась на легендарную трассу для тестов, где также работала Mercedes. В первый день за рулём находились Пиастри и Джордж Расселл, однако если британец смог полноценно выполнить программу, то для пилота McLaren день сложился куда менее продуктивно.

Утреннюю сессию команды провели на влажной трассе, но после обеда, когда покрытие подсохло и условия стали более репрезентативными, автомобиль MCL40 Пиастри оказался в боксах. Как подтвердила Pirelli, из-за технической проблемы машина Пиастри оставалась в гараже с обеденного перерыва почти до самого конца сессии.

В результате австралиец не смог в полной мере оценить поведение шин, ограничившись лучшим временем 1.35,096, тогда как Расселл показал ориентир дня – 1.33,899.