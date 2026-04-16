Лэнс Стролл планирует продолжить выступать в гонках GT3

Пилот Aston Martin Лэнс Стролл признался, что всерьёз заинтересован в продолжении выступлений в GT3 после своего дебюта, который он назвал по-настоящему увлекательным, несмотря на неудачный итог гонки.

Канадец впервые выступил за Comtoyou Racing на этапе во Франции за рулём Aston Martin Vantage GT3. Однако гонка быстро вышла из-под контроля: экипаж получил более восьми минут штрафов и занял итоговое 48-е место.

«Мне понравился мой дебют на Aston Martin Vantage GT3: даже при ограниченной подготовке я хорошо чувствовал машину, а темп оказался очень обнадёживающим, – сказал Стролл. – Я был одним из самых быстрых на своём отрезке, и с каждым кругом всё лучше осваивался с машиной и улучшал время прохождения круга.

Конечно, гонка по сути завершилась к моменту начала моего отрезка из‑за ряда проблем, с которыми мы столкнулись, но тем не менее было здорово пилотировать в ночных условиях и набираться опыта в высококонкурентном чемпионате.

Хочу поблагодарить команду за то, что так оперативно предоставили эту возможность и дали в руки быструю машину. Было очень весело! Посмотрим, когда это позволит календарь, но я с нетерпением жду возможности снова сесть за руль Vantage GT3».

Источник: Motorsport