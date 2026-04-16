Корея нацелена на проведение Гран-при на городской трассе в Инчхоне

Мэр Инчхона Ю Чон Бок сообщил, что считает целесообразным организацию этапа «Формулы-1» в Республике Корея после проведения экономической экспертизы.

Городскую трассу длиной 4960 метров планируется создать в парке Сондо. Предполагается, что уик-энд привлечет 300 000 туристов как из Кореи, так и из других стран. Город, расположенный рядом с Сеулом, является крупным международным хабом.

Власти нацелены на организацию этапа в Инчхоне уже в 2028 году.

Гран-при Кореи проводился в 2010-2013 годах в Йонаме, на юге страны.