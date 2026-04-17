В «Ред Булл» началась перестройка

«Ред Булл» провел реорганизацию в техническом отделе
В техническом штабе «Ред Булл» произошли изменения.
«Ред Булл» объявил о ряде организационных изменений в техническом отделе, которые призваны «усилить ориентацию на улучшение темпа и инновации».
Так, глава отдела по производительности Бен Уотерхаус стал главным инженером по производительности и дизайну – теперь он будет отвечать за конструкцию и темп болида.
Вторым ключевым изменением стало повышение Андреа Ланди на освободившуюся должность главы отдела по производительности. Ранее Ланди был заместителем технического директора «Рейсинг Буллз» – младшей команды «Ред Булл».
