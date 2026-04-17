Пике-младший допустил уход Ферстаппена из «Ф-1»

Нельсон Пике-младший допустил уход Ферстаппена: «Макс в «Ф-1» не ради денег, как многие пилоты»
Пике-младший заявил, что Ферстаппен в «Ф-1» не ради денег, а ради страсти.
Бывший гонщик «Формулы-1» Нельсон Пике-младший прокомментировал предполагаемый уход пилота «Ред Булл» Макса Ферстаппена из чемпионата.
Нельсиньо – брат Келли Пике, девушки Ферстаппена.
«Макс – очень искренний, он говорит так, как чувствует. Он здесь не ради денег, а ради соперничества, ради вызова – ему это нравится. Если он больше этого не чувствует, может, он займется чем-то другим. Он тот человек, который знает, чего хочет, и делает то, к чему лежит душа. Если «Формула-1» не делает его счастливым, он скажет: «Ладно, буду заниматься тем, что меня радует». Будь то гонки GT, картинг, ралли – что угодно. Макс будет делать то, что посчитает правильным. Я знаю многих пилотов, которые выступают в «Формуле-1» ради денег, потому что им нужно платить по счетам, но это не его случай. Он гонится не за деньгами, а за вызовом, за страстью к спорту. Если ничего не изменится, он может сказать: «Хочу заняться чем-то еще». А когда чемпионат снова станет ему подходить, он вернется. Зная Макса, могу сказать: высока вероятность, что он уйдет, если не будет испытывать страсти к гонкам, чувствовать вызов», – сказал бразилец.
