Стелла отреагировал на слухи о возможном переходе в «Феррари»

Руководитель «Макларена» Андреа Стелла прокомментировал появившуюся в СМИ информацию о возможном уходе в «Феррари» на фоне перехода Джанпьеро Ламбьязе из «Ред Булл» в «папайю».

«Честно говоря, некоторые из недавних слухов, в том числе о баснословных зарплатах и мифических предварительных контрактах, заставили меня улыбнуться. Создается впечатление, что «сезон глупостей», который обычно начинается перед летом, наступил раньше времени! Я уже привык к подобным вещам и отношусь к ним с улыбкой. Похоже, что какой-то завистливый кондитер попытался испортить приготовление вкусного десерта в кондитерской «Макларена». Однако мы очень хорошо умеем отличать хорошие ингредиенты от отравленного печенья», — приводит слова Стеллы официальный сайт команды.