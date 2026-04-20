Руководитель McLaren отметил взаимодействие Норриса и Пиастри

Андреа Стелла: «Никогда не видел такую гармоничную атмосферу между Норрисом и Пиастри. Титул нисколько не изменил Ландо»
Руководитель «Макларена» Андреа Стелла отметил конструктивное взаимодействие Ландо Норриса и Оскара Пиастри.
«Я очень доволен тем, как работают Оскар и Ландо – и с командой, и друг с другом. Они напарники уже более трех лет, и, пожалуй, я никогда не видел такую гармоничную атмосферу между ними. А в нашем спорте это нельзя воспринимать как должное, если речь о напарниках. Особенно отмечу Оскара, у которого была достаточно сложная концовка прошлого сезона, а этот он начал с двух неудач. Такие вещи могут оказать длительное влияние, однако он продемонстрировал зрелость и стремление расти как гонщик и как человек – это очень меня впечатлило. Что касается Ландо, то титул и реализация детской мечты нисколько его не изменили. А это очень важно – как для него самого, так и для команды. Мы знаем, что по-прежнему можем полагаться не только на гонщиков, которые крайне сильны сами по себе, но и на командных игроков. Это всегда было ключевым требованием в рамках философии, которую мы с Заком [Брауном] продвигаем в последние годы. Результаты показывают, что можно побеждать с таким подходом – позволяя пилотам свободно сражаться друг с другом. Теперь же мы демонстрируем, что способны продолжать работать в гармонии даже после того, как один из них завоевал титул», – сказал менеджер.
