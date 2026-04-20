Ферстаппен рассказал, как проиграл гонку из-за судороги

Макс Ферстаппен: «Проиграл Гран-при Малайзии-2016, потому что свело икроножную мышцу. То же произошло на последнем круге Гран-при Абу-Даби-2021»
Пилот «Ред Булл» Макс Ферстаппен сообщил, что уступил напарнику Даниэлю Риккардо на Гран-при Малайзии-2016 из-за судороги – аналогичная ситуация возникла на финише победного сезона-2021.
«[На Гран-при Абу-Даби-2021] у меня свело икроножную мышцу. Я уже проиграл одну гонку из-за судороги в икре. Это было в Малайзии, в 2016 году, в борьбе с Даниэлем. Я обогнал его по внешней в пятом повороте и думал: все, я его опередил. Но потом у меня свело икроножную мышцу, и я поднял ногу с педали газа. В итоге он совершил обратный обгон по внешней. Тогда я сказал себе: если со мной когда-нибудь такое случится, я точно не подниму ногу с педали газа. И то же произошло на Гран-при Абу-Даби на последнем круге. Такое себе никогда не простишь. Вот почему после последнего круга икра вздулась, словно теннисный мяч. Гидратация помогла, все обошлось», – заявил четырехкратный чемпион «Формулы-1».
