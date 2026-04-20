Руководитель McLaren назвал основные аспекты для улучшения регламента "Ф-1"

Андреа Стелла назвал основные аспекты для улучшения регламента 2026 года
Руководитель McLaren Андреа Стелла подчеркнул, что команды Формулы 1 подходят к обсуждению корректировок регламента-2026 с редким для паддока уровнем единства и сотрудничества.
«Мы хорошо понимаем – как Стефано Доменикали вновь напомнил нам в последние дни, – как мы пришли к новым правилам и насколько необходима была такая архитектура силовой установки, чтобы обеспечить участие в Формуле 1 крупнейших автопроизводителей. Оценивая первые месяцы нового сезона и действия по новым правилам, мы должны мыслить объективно. Если в первую очередь опираться на данные, нельзя отрицать: реакция болельщиков в целом положительная. Средние рейтинги одобрения первых трёх гонок выше, чем в 2025 году. Не говоря уже о трёх аншлагах – в Мельбурне, Шанхае и Сузуке. В то же время – и мы в McLaren подчёркивали это с самых первых тестов – есть аспекты, которые можно улучшить, чтобы сделать правила ещё более совершенными и эффективными. Сейчас проходят встречи всех заинтересованных сторон, включая гонщиков – в конечном счёте именно они звёзды этого вида спорта. Цель встреч – под руководством FIA определить, что и как можно улучшить. Я, например, думаю о том, как сделать так, чтобы пилотирование на пределе в квалификации должным образом вознаграждалась для гонщиков. Одновременно мы смотрим на вещи с точки зрения безопасности: как сделать старты и плотную борьбу на трассе более безопасными. Мы встретимся с FIA и Формулой 1, чтобы решить, как внедрить эти потенциальные корректировки. В любом случае чувство ответственности и дух сотрудничества, которые демонстрирует каждый, – это лучший ответ, который Формула 1 может дать на данный момент», – сказал Стелла.
