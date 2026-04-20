$76.0589.63

«Уже не про Формулу 1». Бывший промоутер Гран При России – о новом регламенте

autosport.com.ru

Бывший промоутер Гран При России, ныне генеральный директор автодрома «Игора Драйв» Алексей Титов раскритиковал новый технический регламент Формулы 1. По его мнению, современные болиды с увеличенной мощностью электрической составляющей не сооотвествуют традициям «Королевских гонок»

Экс-промоутер гран-при России высказался о новом регламенте "Ф-1"
«Я эту движуху как-то немножко уже начинаю пропускать мимо ушей, потому что это уже не про Формулу 1... Когда начинаются разговоры про батарейки, то как-то грустно становится. Если не путаю, Алонсо недавно сказал, что теперь начинается чемпионат производителей батареек. Ощущения, как от ралли-кросса на электротяге. Ну, будем слушать свист электричества и резину. Зачем это надо — непонятно», — сказал Титов в интервью «Чемпионату».
