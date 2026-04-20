Хельмут Марко высказался о сыне руководителя Mercedes

Бывший консультант «Ред Булл» Хельмут Марко поделился мнением о молодых талантах, которые могут появиться в Формуле-1 в будущем, и отдельно высказался о сыне руководителя «Мерседеса» Тото Вольфа.

— У Тото Вольфа ещё есть козырь в рукаве. Его сын [девятилетний Джек] показывает отличные результаты в картинге, почти как и Йохан, сын Герхарда Бергера. С Герхардом я постоянно общаюсь по телефону.

— Считаете ли вы, что они смогут пробиться в Формулу-1 — как первые австрийцы после Кристиана Клина, который ещё при вас выступал в «Королевском» классе?

— Поживём — увидим. Некоторые предпосылки для этого, безусловно, есть, — заявил Марко в интервью изданию oe24.