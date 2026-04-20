Алонсо вступился за Honda

Двукратный чемпион мира Формулы-1 Фернандо Алонсо высказался о текущих проблемах «Астон Мартин» с силовой установкой «Хонды» и сравнил ситуацию с периодом выступлений за «Макларен» в 2015 году.

«Думаю, теперь я смотрю на вещи с другой точки зрения и с большей зрелостью, но не думаю, что десять лет назад ситуация была настолько драматичной. Это Формула-1 — вид спорта, в котором огромную роль играет медиа. Когда ты выигрываешь несколько чемпионатов, просто соревнуясь с напарником по команде, ты — бог, а когда у тебя начинаются трудности и наступает сложный период, всё это также преувеличивается. Знаете, десять лет спустя, думаю, некоторые изменили своё мнение о той ситуации. Возможно, теперь кое-кто считает, что десять лет назад я был прав. Лично для меня самым большим удивлением в последние годы стало осознание того, что десять лет назад в «Макларене» мы все — Стоффель [Вандорн], Дженсон [Баттон] и я — говорили одно и то же. Почему-то все всегда вспоминают только меня, но ведь мы утверждали хором: тот проект с силовой установкой был недостаточно проработан на старте. И теперь, кажется, это наконец-то всем очевидно. Но ещё два или три года назад всё выглядело так, будто я был сумасшедшим, когда критиковал ситуацию десять лет назад. Думаю, это была пара случаев проявления досады по радио — да, такое было. Но, будучи двукратным чемпионом мира и гонщиком, нацеленным на борьбу, я не был доволен происходящим. Серьёзно, а я что, должен был сидеть в кокпите, радоваться и хлопать в ладоши от того, как идут дела? Поэтому сейчас, когда люди смотрят на ту ситуацию со стороны и видят нынешнее положение дел, думаю, они стали к нам чуть более благосклонны и лучше понимают, в чём была проблема. А сейчас всё, что я могу делать для команды, — это просто работать усерднее и стараться помогать «Хонде» настолько, насколько это возможно. Мы направляем часть ресурсов, которыми располагает «Астон Мартин», на работу с двигателем, на решение проблем с вибрациями и на устранение неполадок с развёртыванием энергии. Очевидно, что сейчас мы живем в совершенно другом мире Формулы-1 — со всеми доступными данными, GPS-телеметрией и анализом, который мы можем получать от других команд. Мы способны направить часть этих ресурсов на то, чтобы «Хонда»… ну, или они могут сосредоточиться на чём-то одном, а мы поможем им с другими аспектами силовой установки. Так что мы — одна команда. Как я уже сказал, старт получился ухабистым, но я надеюсь, что это не затянется надолго. Хотя и мгновенного решения ждать не стоит. Так что… посмотрим», — приводит слова Алонсо издание RacingNews365.