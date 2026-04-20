Руководитель Mercedes выступил с эмоциональной семиминутной речью

«Мы – хранители спорта». Вольф выступил с эмоциональной семиминутной речью
Руководитель Mercedes Тото Вольф резко ответил критикам новых правил Формулы 1, выступив с эмоциональной семиминутной речью накануне ключевой встречи с FIA.
«Мы все – гонщики, FIA, Формула 1 и команды – должны осознавать свою ответственность как хранителей этого вида спорта. Нам нужно уважать то, что спорт сделал для нас, и конструктивно работать друг с другом: улучшать то, что требует улучшений, и защищать там, где это необходимо. У каждого из нас будут свои мнения – и это абсолютно законно. Но эти мнения и обсуждения должны проходить скорее среди заинтересованных сторон, чем на глазах у публики. Спорт сейчас в отличном состоянии: у нас сотни тысяч болельщиков, которые его любят. Есть и те, кому не нравятся отдельные аспекты, – но чтобы защитить все те огромные возможности, которые спорт нам даёт, мы не должны порочить его публично. В прошлом мы все допускали такие промахи – из‑за спортивного соперничества или пытаясь защитить какую‑то ситуацию либо улучшить правила. Но нужно быть очень осторожными: то, что мы говорим публично, может не иметь немедленных последствий для восприятия спорта болельщиками – но эффект наступит с задержкой. В этом и заключается наша ответственность. Конечно, каждый имеет право на мнение, но, думаю, мы обязаны выражать его в кругу заинтересованных лиц. В последние несколько недель это происходило конструктивно. Мы должны ставить цели так, чтобы улучшать то, в чём видим потенциал для роста. Мы хотим заботиться о безопасности гонщиков. Мы хотим защищать то, что ценим в гонках. Мы действуем на основе данных: выясняем, что нравится болельщикам, а что нет, и учитываем мнение преданных фанатов автоспорта, которым нравилось то, что было раньше. Но есть и доля ностальгии, из‑за которой прошлое кажется намного лучше настоящего. Люди с восторгом вспоминают 2000‑е годы и забывают, что были сезоны, когда за всю гонку не происходило ни одного обгона. Возможно, это было здорово для гонщиков: можно было мчаться на полной скорости в поворотах. Но если такое зрелище скучно для зрителей, мы ничего не выигрываем. Были годы, когда спорт критиковали, а мы вносили изменения хаотично – и от этого лучше не становилось. Сегодня мы в очень привилегированном положении: у нас невероятный вид спорта, и у всех нас есть ответственность его сохранить. В то же время нам нужно воспринимать аварию Оливера Бермена именно так, как она есть: это ошибка в оценке ситуации. Это как нажать кнопку буста или не затормозить в повороте, где следовало бы. И хотя безопасность гонщиков должна быть абсолютным приоритетом, в мире происходит множество потрясающих чемпионатов, которые мы, гонщики, обожаем. Я люблю «Ле‑Ман». Могу сидеть всю ночь и смотреть на экран тайминга, но гиперкары проходят повороты Porsche Curves на 30-40 км/ч быстрее, чем машины класса GT3. Разница в скорости колоссальна. Мы видели критические ситуации и серьёзные аварии между этими классами. Помню, я не спал ночью, когда Майк Рокфеллер врезался в машину GT – это была ошибка в оценке ситуации. Посмотрите на Нордшляйфе. Не знаю, кто из вас его видел своими глазами, и на днях там произошло трагическое событие. Но одна из притягательных черт Нордшляйфе в том, что заводской GT3‑автомобиль соревнуется с частным Volkswagen Polo, которым управляют любители, – ночью, под дождём, на холмах, за которыми не знаешь, чего ждать с другой стороны. И даже лучшие гонщики Формулы 1 в нашем мире любят этот спорт со всеми опасностями, которые он несёт. Если посмотреть на WEC в Имоле на этих выходных, разница во времени круга между прототипами и машинами GT составляла более десяти секунд. Давайте сосредоточимся на тех двух приоритетах, о которых я говорил ранее, и сделаем гонки лучше и безопаснее. Всегда ли это будет самый безопасный вид спорта? Нет. Речь идёт о понимании того, как те или иные системы влияют на машину, как мы можем снизить риски в конкретных ситуациях – например, в дождь и так далее. Но всегда нужно напоминать себе: мы – хранители спорта. Мы несём ответственность за спорт и за те возможности, которые он дал каждому из нас, – вместо того чтобы думать о личной выгоде или убытке от изменения тех или иных правил».
