Из-за аварии во время ралли в Аргентине погиб зритель

В Аргентине произошла авария во время ралли — в результате погиб зритель, еще двое пострадали. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на телеканал TN.

Инцидент попал на запись камеры. На получившихся кадрах можно увидеть, как гоночный болид переворачивается и вылетает прямо в толпу зрителей, которые стоят практически вплотную к трассе. При этом, дорога почти не огорожена — вдоль трассы были уложены камни, которые указывают направление, но не защищают зрителей.

«Произошел инцидент. В результате подтверждена гибель зрителя, находившегося в этом районе», — сообщили организаторы гонок в соцсетях.

Помимо погибшего зрителя, травмы получили еще двое. У одной женщины диагностировали перелом лодыжки. Кроме того, незначительные травмы получила несовершеннолетняя зрительница.

Ранее 66-летний финский гонщик Юха Миеттинен погиб во время квалификационной гонки к 24 часам Нюрбургринга.