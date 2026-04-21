Ландо Норрис получил спортивный «Оскар»

Действующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис стал лауреатом престижной премии Laureus World Sports Awards, которую неофициально называют спортивным «Оскаром». Британский гонщик удостоен награды в категории «Прорыв года».

© McLaren

Церемония награждения прошла вечером 20 апреля в Мадриде. В борьбе за награду Норрис обошёл таких спортсменов, как футболист Дезире Дюэ (Франция), теннисист Хуан Фонсека (Бразилия), баскетболист Шай Гилджес-Александер (Канада), игрок в дартс Люк Литтлер (Великобритания) и пловчиха Юй Цзыди (Китай).

Норрис стал девятым в истории пилотом Формулы 1, который был номинирован в категории «Прорыв года» на Laureus World Sports Awards, и шестым, кому в итоге удалось забрать приз.

Все гонщики Формулы 1, номинированные на премию Laureus World Sports Awards в номинации «Прорыв года»

Дженсон Баттон (2001)*

Хуан-Пабло Монтойя (2002)

Фернандо Алонсо (2004)*

Льюис Хэмилтон (2007)*

Льюис Хэмилтон (2008)

Себастьян Феттель (2009)*

Дженсон Баттон (2010)

Даниэль Риккардо (2015)

Макс Ферстаппен (2016)*

Нико Росберг (2017)

Ландо Норрис (2026)

* остался без награды