«Прорыв года»: Ландо Норрис получил спортивный «Оскар»

Действующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис стал лауреатом престижной премии Laureus World Sports Awards, которую неофициально называют спортивным «Оскаром». Британский гонщик удостоен награды в категории «Прорыв года».

Ландо Норрис получил спортивный «Оскар»
Церемония награждения прошла вечером 20 апреля в Мадриде. В борьбе за награду Норрис обошёл таких спортсменов, как футболист Дезире Дюэ (Франция), теннисист Хуан Фонсека (Бразилия), баскетболист Шай Гилджес-Александер (Канада), игрок в дартс Люк Литтлер (Великобритания) и пловчиха Юй Цзыди (Китай).

Норрис стал девятым в истории пилотом Формулы 1, который был номинирован в категории «Прорыв года» на Laureus World Sports Awards, и шестым, кому в итоге удалось забрать приз.

Все гонщики Формулы 1, номинированные на премию Laureus World Sports Awards в номинации «Прорыв года»

  • Дженсон Баттон (2001)*
  • Хуан-Пабло Монтойя (2002)
  • Фернандо Алонсо (2004)*
  • Льюис Хэмилтон (2007)*
  • Льюис Хэмилтон (2008)
  • Себастьян Феттель (2009)*
  • Дженсон Баттон (2010)
  • Даниэль Риккардо (2015)
  • Макс Ферстаппен (2016)*
  • Нико Росберг (2017)
  • Ландо Норрис (2026)

* остался без награды

