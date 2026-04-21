«Прорыв года»: Ландо Норрис получил спортивный «Оскар»
Действующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис стал лауреатом престижной премии Laureus World Sports Awards, которую неофициально называют спортивным «Оскаром». Британский гонщик удостоен награды в категории «Прорыв года».
Церемония награждения прошла вечером 20 апреля в Мадриде. В борьбе за награду Норрис обошёл таких спортсменов, как футболист Дезире Дюэ (Франция), теннисист Хуан Фонсека (Бразилия), баскетболист Шай Гилджес-Александер (Канада), игрок в дартс Люк Литтлер (Великобритания) и пловчиха Юй Цзыди (Китай).
Норрис стал девятым в истории пилотом Формулы 1, который был номинирован в категории «Прорыв года» на Laureus World Sports Awards, и шестым, кому в итоге удалось забрать приз.
Все гонщики Формулы 1, номинированные на премию Laureus World Sports Awards в номинации «Прорыв года»
- Дженсон Баттон (2001)*
- Хуан-Пабло Монтойя (2002)
- Фернандо Алонсо (2004)*
- Льюис Хэмилтон (2007)*
- Льюис Хэмилтон (2008)
- Себастьян Феттель (2009)*
- Дженсон Баттон (2010)
- Даниэль Риккардо (2015)
- Макс Ферстаппен (2016)*
- Нико Росберг (2017)
- Ландо Норрис (2026)
* остался без награды