Экс-пилот "Ф-1" объяснил отставание McLaren от Mercedes

Монтойя объяснил отставание «Макларена» от «Мерседеса» при одинаковых моторах

Чемпионат.com

Бывший пилот Формулы-1 Хуан Пабло Монтойя объяснил, почему «Макларен» уступает «Мерседесу» в начале сезона-2026, несмотря на использование одинаковых силовых установок.

«Есть системы, которые «Мерседес» разработал, и, когда они поставляют их тебе как клиенту, ты должен сам разобраться, как их загружать. Они вручают их тебе со словами: «Давайте проведём урок рисования, я знаю, как нарисовать «Мону Лизу», но даю тебе карандаши». Оборудование точно такое же, железо идентичное, но они не скажут тебе, как всем пользоваться. Они объяснят: «Смотри, это работает так», но хитрости и особые вещи каждая команда должна выяснять сама. До определённого момента это легко, потому что можно скачать телеметрию и увидеть многое из того, что делают другие команды, скорости по GPS, всё», — приводит слова Монтойи издание AS Colombia.

«Макларен» использует моторы «Мерседеса», но после трёх этапов уступает заводской команде 89 очков. Частично отставание объясняется сходом Ландо Норриса и Оскара Пиастри в Китае из-за проблем с надёжностью. В квалификациях «Макларен» проигрывает в среднем около шести десятых секунды, в гонках — восемь.

