Пилот Mercedes подколол Антонелли

Главный фаворит сезона-2026 в Формуле 1, гонщик Mercedes Джордж Рассел после трёх первых этапов занимает второе место в личном зачёте. Британец уступает 9 очков своему напарнику по команде Кими Антонелли.

На встрече с прессой в перерыве между гонками в Японии и Майами экс-лидер чемпионата объяснил, что не считает текущее положение дел катастрофой для себя. По его мнению, говорить о развитии ситуации в чемпионате пока преждевременно.