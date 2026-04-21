Пилот Mercedes подколол Антонелли

«Никто ещё не становился чемпионом после трёх гонок». Рассел подколол Антонелли?
Главный фаворит сезона-2026 в Формуле 1, гонщик Mercedes Джордж Рассел после трёх первых этапов занимает второе место в личном зачёте. Британец уступает 9 очков своему напарнику по команде Кими Антонелли.
На встрече с прессой в перерыве между гонками в Японии и Майами экс-лидер чемпионата объяснил, что не считает текущее положение дел катастрофой для себя. По его мнению, говорить о развитии ситуации в чемпионате пока преждевременно.
«До конца сезона ещё очень-очень далеко. Ещё никому не удавалось завоевать титул после трёх гонок. Я не обращаю внимания на турнирную таблицу, не обращаю внимания на Кими. Я просто сосредоточен на себе и своих выступлениях. Если смотреть на результаты трёх первых этапов, то, думаю, я добился максимума», — приводит слова Рассела издание AutoRacer.