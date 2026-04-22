На пресс-конференции чемпиона "Ф-1" произошел скандал

«Я тут не главный». На пресс-конференции Ландо Норриса произошёл скандал
Действующий чемпион мира Формулы 1 Ландо Норрис попал в неловкую ситуацию на пресс-конференции в Мадриде, посвященной его победе в престижной премии Laureus World Sports Awards. О том, что случилось рассказал журналист The Guardian Дональд Макрэй.
«Незадолго до встречи я получил сообщение от представителей Норриса. В нём меня просили не поднимать на пресс-конференции темы его взаимоотношений — как дружеских, так и сопернических — с Максом Ферстаппеном и Джорджем Расселом, а также не обсуждать последние изменения в регламенте Формулы 1. Это выглядело особенно странно, учитывая, что сам Норрис ранее публично высказывался на эту тему. Он утверждал, что новые правила сделали машины опасными, и что Формула 1 совершила шаг назад — от лучших болидов в истории к, возможно, худшим. Я настаивал на том, что обойти этот вопрос стороной было бы неправильно. Когда до конца интервью оставалось около десяти минут, я всё же задал вопрос о регламенте. В этот момент произошло нечто необычное: менеджера Норриса в комнате не было, но на столе лежал его телефон. Внезапно из динамика раздался голос, который заявил, что обсуждение этой темы невозможно. Это было единственное вмешательство с его стороны за всё время беседы. Я повернулся к Норрису и попытался объяснить, почему этот вопрос важен. В этот момент к нам подошёл молодой сотрудник из команды менеджеров и сообщил, что время вышло. Я спросил у Ландо, может ли он уделить мне ещё десять минут, как было обещано. Он посмотрел на меня с неловкостью и ответил: «Я тут не главный». Норрис — чемпион мира, и его менеджеры работают на него. Когда я выразил несогласие с происходящим, он сказал: «Всё в порядке. Я с удовольствием отвечу на вопрос». Однако человек, находившийся в комнате вместе с нами, тут же возразил: «Нет». Норрис лишь неловко улыбнулся и снова повторил свою фразу: «Я тут не главный». Такое давление на пилота выглядит парадоксально, ведь оно полностью противоречит его открытому характеру и репутации команды McLaren, которая позволяет ему свободно общаться с прессой без какой-либо цензуры на протяжении каждого гоночного уик-энда».
