Пилот Mercedes высказался о статусе фаворита

Джордж Расселл о статусе фаворита: «Нас ждет чертовски длинный сезон, еще ни один чемпионат не выигрывался после трех гонок»
Пилот «Мерседеса» Джордж Расселл рассказал о том, что не ощущает никакого дополнительного давления на себя в связи с тем, что перед началом сезона он считался главным фаворитом в борьбе за победу в чемпионате.
При этом две последние гонки выиграл его напарник Андреа Кими Антонелли – который опережает Расселла в общем зачете.
«Нет, я совсем так не считаю. Нас ждет чертовски длинный сезон, при этом еще ни один чемпионат не выигрывался после трех гонок. И для меня всегда было важным стремление выжимать максимально возможный результат в каждой конкретной ситуации. Да, я не лидирую в чемпионате. Но оценивая ситуацию на двух последних Гран-при я считаю, что с учетом всех обстоятельств выжал максимальный результат. Я делал все, что мог. Если бы на «Сузуке» все сложилось немного иначе, я бы легко мог выиграть. А если бы на трассе не появилась машина безопасности, я бы скорее всего финишировал вторым, позади Пиастри. В Китае же у меня возникла проблема с болидом в квалификации. Если бы не это, я вполне мог выиграть там поул. Так что если рационально смотреть на вещи я понимаю, что выжал максимум с точки зрения результатов. Когда же я чисто провел гоночный уик-энд, я оказался достаточно быстр для того, чтобы выиграть поул и гонку», – рассказал Расселл.
Евгений Богачев о подписании Михаила Кулагина: «Надо делать упор на российские кадры. С иностранцами в этом сезоне не везет»
Руслан Нигматуллин: «ЦСКА разочаровывает – это «заслуга» тренера. Челестини не справляется с работой. В клубе ждут конца сезона, чтобы поменять тренера»
Никита Цзю подтвердил, что Тим запретил приходить ему на свой бой с Нуржей
