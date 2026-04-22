«Не всё так плохо». Хельмут Марко назвал главную проблему Red Bull

Бывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что у машины RB22 есть потенциал, несмотря на слабую скорость в начале сезона-2026.

За первые три этапа Макс Ферстаппен и Исак Хаджар заработали 16 очков — это всего на два балла больше, чем у младшей команды австрийского концерна Racing Bulls. В Кубке конструкторов коллектив на данный момент занимает шестое место, уступая даже Haas и Alpine.

«Мне кажется, не стоит говорить, что машина Red Bull Racing никуда не годится. Вспомните первый этап сезона в Австралии: Хаджар стартовал третьим. Не всё так плохо. Просто после первой гонки сезона команда ошиблась с направлением развития шасси», — сказал Марко в интервью OE24.
