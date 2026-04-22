Марко назвал главную проблему Red Bull

Бывший спортивный консультант Red Bull Хельмут Марко заявил, что у машины RB22 есть потенциал, несмотря на слабую скорость в начале сезона-2026.

За первые три этапа Макс Ферстаппен и Исак Хаджар заработали 16 очков — это всего на два балла больше, чем у младшей команды австрийского концерна Racing Bulls. В Кубке конструкторов коллектив на данный момент занимает шестое место, уступая даже Haas и Alpine.